Doina Cornea era bolnava de mai mult timp.

Vestea mortii sale a fost confirmata pentru AGERPRES de Leontin Iuhas, fiul Doinei Cornea.

Doina Cornea - traducatoare, publicista si disidenta anticomunista - s-a nascut la 30 mai 1929 la Brasov.

A fost asistenta universitara (limba franceza) la Facultatea de Filologie a Universitatii 'Babes-Bolyai' din Cluj-Napoca.

In anul 1980 a distribuit clandestin, prin retele de prieteni, volumul fabricat manual 'Incercarea labirintului' de Mircea Eliade. Au urmat alte patru traduceri-samizdat din limba franceza, carora le-a scris note si prefete din: Pr. Petru Gherman (Ieremia Valahul), Lao-tse ('Tao to king'), Gabriel Marcel ('Dreptate si Adevar'), Stefan Lupasco (partea de Trialog din 'Omul si cele trei etici ale sale').

Ulterior, intre anii 1982-1989 a difuzat cateva zeci de materiale si proteste la radioul Europa Libera. In 1983 a fost destituita de la Universitatea din Cluj-Napoca si supusa unor anchete. Impreuna cu fiul ei, Leontin Iuhas, a raspandit, in 1987, manifeste de solidaritate cu muncitorii din Brasov, ambii fiind arestati pentru cinci saptamani, in perioada noiembrie - decembrie.

Pana in decembrie 1989 a avut domiciliu fortat

Ea a fost in permanenta supravegheata de Securitate

Dupa 22 decembrie 1989, a fost cooptata in Consiliul Frontului Salvarii Nationale, organism din care si-a dat demisia la 23 ianuarie 1990.

Mai apoi a facut parte dintre fondatorii Forumului Democrat Antitotalitar din Romania, infiintat la 6 august 1990, la Cluj-Napoca, din care s-a format mai tarziu Conventia Democrata din Romania. A fost membra fondatoare a Grupului pentru Dialog Social, a Aliantei Civice si a Fundatiei Culturale Memoria.

A semnat peste 100 de articole in ziare si reviste ('22', 'Romania libera', 'Vatra', 'Memoria' etc.). A tinut conferinte in tara si strainatate, multe dintre ele publicate in volume colective.

Dintre volumele de publicistica publicate de Doina Cornea mentionam: 'Liberté? Entretiens avec Michel Combes' (1990), 'Libertate?' (1992), 'Scrisori deschise si alte texte' (1991), 'Fata nevazuta a lucrurilor (1990-1999). Dialoguri cu Rodica Palade' (1999), aparuta in 2000 si la Paris (La face cachée des choses'), 'Puterea fragilitatii' (2006).

Printre traducerile publicate se numara: Mircea Eliade, Incercarea labirintului. Convorbiri cu Claude-Henri Rocquet (1990, reeditata in 2007), 'Ganduri pentru zilele ce vin', in colaborare cu Viorica Lascu (1995), Vladimir Ghika, 'Ultimele marturii' (1997, reeditata in 2006), Vladimir Ghika, 'Fragmente postume' (2003). La 31 iulie 2009, a fost lansat volumul 'Jurnal. Ultimele caiete (1988-1989)' (Editura Fundatiei Academiei Civice, 2009), semnat de Doina Cornea.

A primit pentru activitatea sa Premiul 'Thorolf Rafto' (Norvegia, 1989), titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii Libere din Bruxelles (1989); a fost decorata cu Legiunea de Onoare, in grad de Ofiter, cel mai inalt ordin al Republicii Franceze (2000), cu Ordinul 'Steaua Romaniei' in grad de Mare Cruce, decoratie oferita de presedintele Emil Constantinescu (2000), si Steaua de Merit a Ungariei din partea fostului presedinte ungar Ferenc Madl.

In anul 2003, ca urmare a deciziei Papei Ioan-Paul al II-lea, Doina Cornea a devenit Cavaler al Ordinului Sfantul Papa Silvestru. In octombrie 2009 a fost decorata de regele Mihai I cu 'Crucea Casei Regale a Romaniei' si de ambasadorul Frantei la Bucuresti, Henri Paul, cu 'Legiunea de Onoare' in grad de comandor.

Pe 10 septembrie 2008, Doina Cornea a suferit un accident vascular cerebral, cu paralizie pe partea dreapta. Ea a fost tratata la Spitalul Militar din Cluj, dupa care a facut recuperare la Cluj, Bucuresti si la o clinica din Franta, unde a fost dusa de catre fiica sa Ariadna Combes.

Are doi copii, Ariadna Combes si Leontin Horatiu Iuhas.