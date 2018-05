Update 15:40- "Am gresit, dar nu am vrut sa-l omor. Cand e pietonul mai la coltul masinii ai tendinta sa pleci de pe loc. Atunci am accelerat un pic, fara sa se miste masina de pe loc. Dumnealui s-a simtit ofensat, aproape trecuse si s-a intors. Filmarea e trunchiata, nu se vede tot. A stat 2-3 minute cu mainile pe capota, nu voia sa ma lase sa trec. Sotia a coborat cu copilul in brate, poate a vrut sa plecam mai repede. Copilul plangea. I-a zis sa plece, sa ne lase in pace. Copilul a plans, eu am zis atunci ca pot sa-l fortez un pic, impingandu-l. M-am straduit, am tinut cont ca nu vin tramvaie, a declarat soferul masinii, Lazar Dragos Mihai, citat de digi24.ro.

Se pare ca tanarul care se afla pe trecerea de pietoni i s-ar fi adresat soferuluyi inainte de incident, la scurt timp punandu-se autovehiculul in miscare, tanarul fiind luat pe capota.

Dupa incident, in timp ce martorii strigau ingroziti, soferul a coborat sa verifica starea masinii probabil, timp in care a fost intrebat de ce a recurs la acest gest, raspunsul sau fiind: "Nu ai vazut ca statea in fata masinii?".

Se pare ca ceea ce l-a infuriat pe sofer a fost faptul ca adolescentul traversa prea incet strada, moment in care nu numai ca i-a adresat cuvinte injurioase, dar a urmarit si sa ii dea o lectie, noteaza stirileprotv.ro.

Soferul, care a fost depistat si dus la audieri, risca acum o pedeapsa intre 5 si 10 ani de inchisoare.

Precizarile Politiei Capitalei

Cauza a fost preluata in cercetare de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri sub aspectul savarsirii infractiunilor de tentativa de omor si tulburarea ordinii si linistii publice. Au fost desfasurate multiple activitati din sfera procesual penala, ce vor continua si pe parcursul zilei de astazi"

, a precizat si Politia Capitalei.