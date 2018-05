Pachetul salarial, distanta dintre casa si birou si programul flexibil au fost, in mod traditional, criteriile cu cea mai mare greutate in decizia de angajare a candidatilor. In ultimii ani, insa, acestia au inceput sa acorde o atentie cel putin la fel de mare si brandului de angajator. Astfel, potrivit celui mai recent studiu eJobs, pentru aproape 98% reputatia companiei este importanta sau foarte importanta in decizia de a aplica pentru un loc de munca.

Prin “reputatie”, 71,03% dintre candidati inteleg recenzii bune despre companie de la actualii si fostii angajati; 58,27% spun ca un brand bun de angajator se bazeaza pe pachetul de salarii si beneficii pe care il ofera; in timp ce 35,68% cred ca reputatia porneste de la un nume si un logo recognoscibile. Un mediu de lucru placut si prezenta constanta in presa si in social media sunt alti factori care contribuie la consolidarea unei identitati organizationale puternice, in opinia candidatilor.



„Inainte de a-si trimite CV-ul pentru un job, candidatii isi fac temele cu rigurozitate despre viitorul potential angajator. Nu ii mai intereseaza doar ce salariu ar putea primi, ci care este experienta pe care o ofera compania respectiva. Cei mai multi dintre candidati cauta informatii pe Google, intra pe website-ul companiei si cer pareri de la prieteni si cunoscuti. In paralel, urmaresc activitatea companiei pe retelele sociale. Practic, ei fac o evaluare 360 de grade, de aceea, si companiile trebuie sa fie prezente cu o strategie coerenta si completa de employer branding, pe toate mediile. Cu alte cuvinte, in toate locurile in care se afla si candidatii. Cu cat imaginea propagata este mai buna, cu atat cresc sansele ca un candidat bun sa-si depuna CV-ul pentru un job. Mai ales daca luam in considerare faptul ca 52% dintre respondenti sustin ca nu ar aplica la o companie care are o reputatie proasta”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Printre factorii care contribuie la crearea unui brand de angajator negativ si care demotiveaza candidatii sunt recenziile negative din partea fostilor angajati, pachetul salarial sub media pietei, lipsa feed-back-ului in urma interviurilor de recrutare, articolele negative din presa, anunturile de job cu cerinte neclare sau procesele de recrutare prea lungi.

Potrivit unui comunicat remis 9am, participantii la studiul derulat de eJobs spun ca si-ar dori sa poata accesa intr-o mai mare masura informatii despre companiile angajatoare din newslettere, de pe Facebook, din presa, din materiale video postate pe Youtube, dar si de pe platformele de recrutare online. 56% dintre respondenti ar considera utile intalniri cu reprezentanti ai companiei, in care sa poata pune intrebari specifice.



“Transparenta este cuvantul de ordine in 2018, iar in ceea ce ii priveste pe recrutori acest lucru se traduce prin informatii complete si autentice despre toate aspectele care tin de un loc de munca, de la salariu si locatie pana la durata si pasii procesului de recrutare. Cu alte cuvinte, ei trebuie sa faca o descriere reala a jobului, nu a fisei postului”, a subliniat Bogdan Badea.

Sondajul eJobs a fost realizat in perioada 5-26 februarie 2018, pe un esantion de 1.300 de respondenti activi profesional. Dintre acestia, 31,6% se incadreaza in categoria de varsta 36-45 de ani, iar 48,7% au studii universitare si post-universitare.