"Stiu ca se intensifica activitatea de patrulare in zona, dar tot ieri am discutat sa se ia in calcul si posibilitatea patrularii in comun cu sustinerea colegilor de la Jandarmerie", a declarat Carmen Dan la Palatul Parlamentului.

Ea a adaugat ca seful Politiei Romane se afla la o intalnire cu secretarul de stat pe ordine publica, cu privire la situatia din Sinesti.

"Chiar acum, din cate stiu, este intr-o intalnire cu secretarul de stat pe Ordine Publica (n.r. - seful Politiei Romane). Eu de ieri am dat dispozitii sa se faca verificari. Ma intereseaza daca acolo este o situatie care se intampla cu precadere sau sunt cazuri izolate. Mai mult decat atat, din cate stiu, inspectorul general al Politiei Romane a dispus verificari atat la Inspectoratul Judetean de Politie Ialomita, cat si la Politia din Sinesti si celelalte aspecte care vor rezulta in urma acestor verificari va vor fi comunicate de catre inspectorul general al Politiei Romane", a afirmat Dan.

Intrebata daca se stia de aceasta practica, ministrul de Interne a spus ca a primit un link pe telefonul personal privind tentativa de talharie de la Sinesti si a luat imediat legatura cu seful Politiei Romane.

"Am primit un link pe telefonul meu, am vazut despre ce este vorba si imediat l-am redirectionat catre inspectorul general al Politiei Romane. Ulterior i-am spus sa-si ia datele preliminare si ieri l-am chemat la o discutie la minister. A ramas sa dispuna masuri, sa faca verificarile - tocmai de aceea s-a declansat aceasta verificare interna la nivelul Inspectoratului Judetean de Politie si a Politiei din Sinesti - si toate cele ce vor rezulta din verificari sa fie comunicate si daca este nevoie sa gandeasca un plan de masuri pe care sa-l prezinte ministrului", a subliniat Carmen Dan, potrivit Agerpres.