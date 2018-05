Sambata trecuta, indragita actrita a fost adusa cu ambulanta la spital si a fost internata la sectia de reanimare. Intre timp, starea acesteia s-a imbunatatit si, de marti, a fost transferata la sectia de chirurgie, fiind sub ingrijirile sefului sectiei, doctorul Iosif Koszeghi.

Draga Olteanu Matei a declarat, pentru AGERPRES, ca evolutia starii sale de sanatate este buna si spera ca saptamana viitoare sa fie externata.



"Ma simt mai bine acum. Zilnic mi se iau analize, sunt o multime de cadre medicale care au grija de mine si le multumesc din suflet pentru asta. Sper ca saptamana viitoare sa ma externeze", a spus Draga Olteanu Matei.

Actrita este internata intr-o rezerva a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt si, incepand de miercuri, primeste vizite.

Si actorul Florin Piersic si-a anuntat intentia de a o vizita, la spital, pe cea cu care a jucat in nenumarate filme.

Nascuta pe 24 octombrie 1933 la Bucuresti, Draga Olteanu Matei a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Capitala in 1956. Cariera ei se intinde pe parcursul a peste 50 de ani in care a incantat spectatorii romani interpretand sute de personaje in film, teatru si televiziune.

A interpretat roluri antologice in filme care au marcat istoria cinematografului romanesc, precum "Cucoana Chirita" (regia - Mircea Dragan, 1986), 'Ilustrate cu flori de camp" (regia - Andrei Blaier, 1974), "Nea Marin Miliardar" (regia - Sergiu Nicolaescu, 1979) sau "Buletin de Bucuresti" (regia - Virgil Calotescu, 1982).

Draga Olteanu Matei a debutat in film cu un rol in lungmetrajul "Blanca" (1955), regizat de Mihai Iacob si Constantin Neagu, in distributia caruia se regaseau, printre altii, Amza Pellea si Silvia Popovici. Alaturi de acestia doi, dar si de actori precum Marin Moraru, Gheorghe Dinica, Stefan Iordache, Victor Rebengiuc sau Tamara Buciuceanu-Botez, Draga Olteanu Matei este una dintre cele mai importante personalitati ale generatiei sale de actori.

Pe parcursul carierei sale in film, Draga Olteanu Matei a colaborat si cu regizori importanti, precum Dan Pita, Nicolae Margineanu, Elisabeta Bostan sau Geo Saizescu.

Dupa pensionarea sa de la Teatrul National din Bucuresti, in 2007, Draga Olteanu Matei s-a retras la Piatra Neamt, unde si-a infiintat propria companie - "Teatrul Vostru" - primul teatru particular din Romania cu actori neprofesionisti.

In 2010, Draga Olteanu Matei a primit premiul Gopo pentru intreaga activitate.