Joi vremea va fi frumoasa si deosebit de calda in toata tara. Vantul va sufla moderat in sud-vest si in nord-estul extrem si mai mult slab in restul regiunilor. Maximele termice vor urca la pranz pana spre 22-27 de grade in Transilvania si Maramures, 26-31 de grade in Banat si Crisana si 23-28 de grade in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova, cu cele mai scazute valori asteptate pe litoral, iar cele mai ridicate in estul Moldovei si in Lunca Dunarii.



Cum va fi vremea in Bucuresti

Potrivit prognozei meteo ANM, locuitorii din Capitala se vor bucura de o vreme deosebit de calda, cu maxime de pana la 28°C si minime de 13°C. Cerul va fi partial innorat insa nu vor fi conditii de ploaie.



Cum va fi vremea la munte

Tot mai cald este si la munte, unde se inregistreaza maxime de 26°C si minime de 11°C. Sansele de precipitatii sunt minime. Vremea frumoasa se va mentine pana vineri, urmand ca in weekend sa revina ploile abundente.

Sursa: a1.ro