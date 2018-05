"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, in perioada 3-4 mai 2018, este preconizata o greva, cu durata de 48 ore, organizata de sindicatul pilotilor companiei aeriene Vueling, care va avea drept consecinta anularea a 222 zboruri in cele doua zile, astfel: 3 mai, 116 zboruri anulate, info la vuelingnews.com; 4 mai - 106 zboruri anulate, info- AICI.

Pentru mai multe informatii, respectiv posibilitatea preschimbarii biletelor deja rezervate, se recomanda contactarea directa a companiei Vueling, prin datele de contact din webpage: vueling.com.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Madrid +34917344004, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Regatul Spaniei: +34649656032", arata MAE.