Barbatul se afla impreuna cu partenera sa la iarba verde, in momentul in care a fost muscat de un sarpe, dupa ce in prealabil ar fi incercat sa se "joace" cu acesta. Femeia a apelat numarul de urgenta 112 pentru a solicita o ambulanta, relatand ca barbatul a fost muscat dupa ce a luat un sarpe in mana, relateaza stirileprotv.ro, care citeaza ziarul Ceahalul.

Barbatul a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt, insa nu i-a fost administrat ser antivipernin, intrucat s-a constatat faptul ca nu era vorba despre o specie veninoasa.