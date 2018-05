Tribunalul Ialomita a decis, miercuri, sa respinga ca nefondata contestatia formulata de DNA impotriva deciziei Judecatoriei Slobozia, din data de 5 martie 2018, prin care Ioan Becali putea fi liberat conditionat. Tribunalul a decis, astfel, sa mentina decizia data atunci de Judecatoria Slobozia, sentinta fiind definitiva.

Fostul impresar a fost incarcerat in 20 februarie 2018, dupa ce instanta suprema l-a condamnat definitiv in dosarul mitei pe care a dat-o fostei judecatoare Geanina Terceanu pentru a-l achita in dosarul Transferurilor, iar in 15 martie Judecatoria Slobozia a decis eliberarea lui conditionata.

Ioan Becali este incarcerat la Penitenciarul Slobozia.

In 20 februarie 2018, magistratii instantei supreme au decis condamnarea la cinci ani si opt luni de inchisoare a lui Victor Becali, Ioan Becali a primit sapte ani si patru luni de inchisoare, in timp ce Cristian Borcea a fost achitat, in dosarul in care sunt acuzati ca i-au dat mita aproape 200.000 de euro fostei judecatoare Geanina Terceanu pentru a da o solutie favorabila in dosarul transferurilor de jucatori. La randul sau, Geanina Terceanu a fost condamnata la sapte ani de inchisoare. Alaturi de Cristian Borcea, au fost achitati si avocatii Antonie Iorgovan si Daniel Petre.

