"Razbunatorii: Razboiul Infinitului" – filmul fenomen al momentului, povestea ce marcheaza 10 ani de Marvel – a inregistrat incasari record si in Romania, in weekendul de lansare: aproape 3.162.752 RON (peste 819.450 dolari). Astfel, pelicula in care se reunesc toti super-eroii preferati pentru a lupta impotriva lui Thanos, a devenit si filmul cu cele mai mari incasari din 2018 in Romania, in weekendul de lansare si cea mai buna lansare Marvel.

Conform Hollywoodreporter.com, filmul a batut numeroase recorduri, avand incasari de 250 de milioane de dolari in weekendul de lansare in SUA, depasind astfel „Star Wars: Trezirea Fortei”, ce a inregistrat 248 de milioane de dolari.

„Avengers: Infinity War” se alatura astfel productiilor „Trezirea Fortei”, „Star Wars: Ultimii Jedi”, „Jurassic World” , Razbunatorii” si „Black Panther” ca unul dintre cele sase lungmetraje care au inregistrat incasari de peste 200 de milioane de dolari in weekendul de debut.

La nivel global, pelicula a generat 640 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com. Filmul a adus cele mai mari incasari dintre toate peliculele cu super-eroi, weekendul de lansare fiind cel mai profitabil de pana acum in 2018.

Filmul „Razbunatorii: Razboiul Infinitului” este distribuitin Romania de Forum Film si este disponibil in format 3D, IMAX 3D, 4DX 3D si Dolby Atmos.