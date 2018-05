Barbatul din Buzau, pe numele sau Mihai Razvan Moraru, conducea pe E85, de la Buzau la Bucuresti, pe 1 mai. Ulterior, acesta a oprit intr-o parcare din apropierea localitatii Sinesti. Ceea ce s-a intamplat a povestit chiar el, intr-o postare pe pagina sa de Facebook care a fost distribuita sute de persoane. Postarea a devenit virala, iar mai multi soferi s-au plans in comentarii de acelasi lucru, potrivit Digi24.

"Romania.

Cum poti fi praduit ca in vestul salbatic, la final de vacanta! Sinesti, E85, Bucuresti - Buzau.

In aceasta seara am oprit intr-o parcare, pe drumul Buzau-Bucuresti, pentru o pauza de la condus.

Am urcat in masina cand am vazut ca cea din fata mea, oprita si ea in parcare, a plecat. Nu am avut un sentiment Ok, o banuiala mi-a zis sa ma car. Fix in acel moment am vazut oameni iesind din padurea de pe marginea drumului, venind spre masina in viteza. Eram deja inauntru si am vazut cum un tanar era deja ghemuit in spatele masinii.

Am blocat usile, am plecat in viteza si am sunat la 112.

Mi s-a facut legatura la Politie, care mi-a spus ca sigur am roata intepata si o masina care sigur ma urmareste. Deci stiau. In timp ce vorbeam cu ei la telefon, mi-a aparut in bord mesajul de pana pe spate, dreapta. Le-am dat datele masinii si locatia si mi-au spus ca vin dupa mine.

Am reusit sa ajung la benzinaria Mol din Voluntari. Si sa umflu roata. A aparut si politia care ma cauta. Mi-au spus ca am avut noroc, pentru ca altii, in zilele trecute nu au fost la fel de norocosi. Au fost batuti, jefuiti.

Bai, in ce tara traim?

I-am intrebat pe politisti de ce nu se face ceva, daca tot stiu situatia. Mi-au spus ca patruleaza pe zona 2 masini zi noapte, dar sunt depasiti. Sunt doar 40% din cati ar trebui sa fie. Si de la centru nu se face nimic, chiar daca se stie situatia. S-a cerut patrularea jandarmeriei, dar mah astia sunt mai ocupati cu paza lui Dragnea la DNA si nu pot participa.

Acum sunt la vulcanizare, in Bucuresti.

Mai cocalari politici, javre administrative si hoti de toate felurile - sictir mah!

Eu in seara aceasta eram cu copiii in masina, in vacanta de 1 Mai.

Ce tara e mah asta? Ce siguranta e mah asta?

In care ies hotii din padure ca ciupercile dupa ploaie, in care faceti legi doar pentru infractori, in care suntem condusi de infractori? Cat sa mai suportam mah jaful si nesimtirea? Cand autoritatile vor pune pret pe siguranta noastra?

Cand vom deschide dracu ochii si nu vom mai accepta minciuna si hotia?

Multe intrebari, aceleasi raspunsuri!

Respect pentru Politia Romana care m-a ajutat si a intervenit!

Iar pentru clasa politica si toti romanasii care o tin in viata: SICTIR!

PS: aici a fost vorba de o secunda. Secunda de cand m-am urcat in masina. E clar ca erau pregatiti sa atace, dar urcandu-ma in masina au intepat roata dreapta spate pentru a ma prinde mai tarziu. Acea secunda in care am decis sa intru in masina a fost diferenta intre a fi lovit sau a scapa.

Am aflat in seara aceasta ca mai nou, arunca cu diverse obiecte in fata masinii, cand nu e trafic mare, pentru a provoca o iesire in decor si a jefui.

PS2: din mesajele voastre inteleg ca sunt mai multe zone unde esti atacat la drumul mare. Multi dintre voi ati fost martorii sau victimele unor asemenea atacuri. Se pare ca Sinesti nu e un caz izolat. A1, A2, Carrefour Voluntari, Fundeni, Mamaia, Sibiu si lista continua. Inteleg ca multi dintre voi ati depus plangeri, nerezolvate pana astazi.

PS3: Azi, la ora 10 nu exista un echipaj de Politie in zona. In schimb se face curat, se aduna gunoiul, pentru prima data in ultimele luni. Mai jos poza de astazi.

Aceasta nu este o postare cu interes politic, sa lamurim aceasta poveste pe care o incearca unii comentatori. Este o intamplare reala, din care ar trebui sa invatam noi sa ne protejam, iar autoritatile sa invete sa ia masuri. Sunt sute de mesaje de la oameni care au fost jefuiti si batuti in acest mod. Se stie! Atunci sa se intervina!”