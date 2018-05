Initial Liviu Dragnea, care a petrecut 1 Mai cu iubita la mare, a postat un comentariu privind plata prin SMS la Podul din Fetesti. "Am primit multe mesaje astazi (n.r. marti) de la oameni care se intorceau de la mare, pe Autostrada Soarelui, ca nu pot plati taxa de pod la Fetesti prin SMS, deoarece sistemul nu functioneaza. Mi se pare inadmisibil ca intr-o zi cu trafic atat de intens pe autostrada sa existe probleme cu sistemul de plata. Totusi, ma intreb si eu, contractul dintre Compania de drumuri(CNAIR) si operatorii de telefonie mobila nu contine si niste obligatii de ambele parti? Cetatenii care nu au nicio vina nu trebuie protejati?".

Ulterior a revenit pentru a multumi autoritatilor pentru eforturile depuse: |Pe de alta parte, vreau sa le multumesc agentilor de la Politia Rutiera pentru eforturile deosebite facute azi pentru fluidizarea traficului. Nu stiu cum a fost in alte zone, insa pe drumul dinspre mare spre Bucuresti se circula destul de bine, tinand cont de numarul urias de masini. Eu chiar acum intru in Bucuresti si am facut doar doua ore! Pentru a nu primi critici sau amenda, ca scriu mesaje fiind la volan, vreau sa va spun ca eu dictez mesajele si Irina le posteaza. Si acum sa vedem cum e traficul prin Bucuresti!", a mentionat liderul PSD.

Reactiile internautilor

Reactiile internautilor nu au intarziat sa apara, unul dintre acestia provocandu-l sa demonstreze, prin intermediul unui selfie ca isi scrie singur postarile.

"Daca asta care caraie aici este mustaciosul, eu dau o naveta cu bere!! Ba livache, bro, fa un selfie si fa-mi in ciuda!!", a scris acesta, presedintele PSD postand la scurt timp un selfie cu el la volan, intreband 'cum ramane cu naveta de bere" promisa si sustinand ca il asteapta lunea viitoare la sediul PSD din Kiseleff pentru a aduce berea, iar el va veni cu micii, scrie digi24.ro.

O alta femeie a specificat ca prefera limonada, motiv pentru care Dragnea a aratat ca si ea este asteptata in acelasi loc cu limonada.