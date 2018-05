Patru dintre membrii acestei familii au fost depistati cu rujeola, in acest moment fiind disparuti. Acestia au venit in Montreal pe data de 2 aprilie, iar pana pe 18 aprilie au fost cazati intr-un centru special pentru solicitanti de azil.

Avand in vedere ca au plecat de acolo, autoritatile canadiene se tem acum ca alte persoane ar putea fi infectate, in conditiile in care vor intra in contact cu acestia.

In consecinta, o echipa speciala trimisa de Ministerul Sanatatii a ajuns in Montreal, unde a inceput o campanie masiva de vaccinare, potrivit Digi24.