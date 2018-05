Poluarea ambientala (a aerului din exteriorul cladirilor) a cauzat 4,2 milioane de decese in 2016, in timp ce poluarea aerului din gospodarii, provocata de prepararea alimentelor cu ajutorul unor tehnologii si carburanti poluanti, a cauzat aproximativ 2,8 milioane de decese in aceeasi perioada, potrivit unui raport publicat miercuri de OMS.

Aceste cifre corespund numarului de decese inregistrate cu ajutorul unui studiu precedent, publicat in urma cu doi ani.

Nivelurile de poluare a aerului raman periculos de ridicate in multe regiuni ale lumii, afirma autorii noului studiu intocmit de expertii OMS. Noile date arata ca 90% dintre oameni respira un aer ce contine concentratii ridicate de agenti poluanti.

Peste 90% din totalul deceselor provocate de poluarea aerului se produc in tarile cu venituri mici si medii, in principal cele din Asia si Africa, urmate de tarile cu venituri mici si medii din regiunea aflata in estul Marii Mediterane, Europa si cele doua Americi, precizeaza noul raport OMS.

"Poluarea aerului ne ameninta pe toti, insa persoanele cele mai sarace si cele mai marginalizate se confrunta cu partea cea mai grea a acestei poveri", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

"Este inacceptabil ca peste 3 miliarde de oameni - cei mai multi dintre ei fiind femei si copii - sa respire in continuare fum mortal in fiecare zi prin folosirea unor sobe si carburanti poluanti in casele lor. Daca nu vom lua masuri urgente in privinta poluarii aerului, nu ne vom apropia niciodata de indeplinirea obiectivului ce vizeaza o dezvoltare sustenabila", a adaugat el.

OMS considera ca poluarea aerului este un factor de risc critic pentru bolile netransmisibile, cauzand, potrivit estimarilor, aproape un sfert (24%) din totalul deceselor la adulti provocate de boli cardiace, 25% din totalul deceselor provocate de accidente vasculare cerebrale, 43% din totalul deceselor cauzate de bronhopneumopatii obstructive cronice si 29% din totalul deceselor provocate de cancer pulmonar, potrivit Agerpres.