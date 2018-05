Pentru aceasta manifestare organizata de PSD au fost pregatiti circa 10.000 de mici, fiind asteptate aproximativ 1.500 de persoane, potrivit presedintelui executiv al PSD Olt, Marius Oprescu.

Stanescu a aratat ca 1 Mai nu este o "traditie comunista", ci aminteste de protestele muncitorilor din Chicago care au cerut reducerea programului de lucru la opt ore. Vicepremierul a adaugat ca 1 Mai este pentru social-democrati un prilej de a se intalni, scrie Agerpres.





"Sunt multi ani de cand suntem impreuna aici, cred ca e un obicei frumos, mai ales ca 1 Mai nu e o traditie comunista. Vorbim de primele cereri, la Chicago (...), cand muncitorimea de atunci a cerut opt ore de lucru. Cred ca este frumos ca ne vedem cu totii, ma intalnesc cu toti colegii, cu foarte multi oameni pe care ii cunosc si cu cei pe care nu ii cunosc. Este o mare bucurie sa vin la mine in judet, aici, la Slatina. Felicit organizatia Slatina si pe presedintele acesteia, primarul Emil Mot, pentru ca face acest lucru si sper sa putem in continuare sa ne vedem in fiecare an. Sigur, nu ne putem vedea atunci cand sunt campanii electorale, insa de fiecare data cand avem ocazia sa ne vedem cu totii, sa stam de vorba, bem un pahar de bere, stam la coada la mici, canta muzica", a spus Paul Stanescu.

"Ca platforma industriala, raportat la numarul de locuitori, municipiul nostru resedinta de judet cred ca sta cel mai bine la nivel national si nu exagerez zicand acest lucru. Platforma industriala Slatina este cea mai puternica din tara, cred, cu unitati de traditie si de mare anvergura. Chiar si comparativ cu ce era dinainte de '89, pentru ca s-au diversificat, au venit intre timp multe firme cu traditie, cu anvergura mondiala si nu poate sa fie decat bine acest lucru", a afirmat el.

"Inca din 2009 am inceput aceasta traditie si iata, o continuam in fiecare an in care legea ne-a permis, pentru ca, asa cum stiti, in anii electorali nu putem sa organizam astfel de manifestari. Romanii pastreaza traditia si fiind o zi libera, de 1 Mai ies la iarba verde. Probabil vom atinge aproximativ 1.500 de oameni la un moment dat", a declarat Marius Oprescu.

Vicepremierul Stanescu a sustinut ca in Slatina, precum si la sarbatoarea organizata de PSD Slatina sunt multi muncitori, in conditiile in care municipiul resedinta al judetului Olt are o platforma industriala puternica.Presedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, a mentionat ca traditia sarbatoririi zilei de 1 Mai la iarba verde, cu mici si bere, in padurea de langa raul Olt, dateaza la Slatina din anul 2009.Astfel de sarbatori organizate de PSD au avut loc si in alte localitati din judet, la Bals, Piatra-Olt, Caracal etc.