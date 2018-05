Conform sursei citate, Valentin Ionescu a suferit rani la membrul superior drept, fiind internat, initial, la spitalul militar din Kandahar.

Ceilalti sapte militari din Batalionul 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor" raniti in incidentul produs luni au fost externati si s-au intors in campusul batalionului romanesc, unde raman sub supravegherea echipei medicale a detasamentului, se precizeaza in comunicat.

Cei opt militari din Batalionul 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor" din Campulung-Muscel au fost raniti luni in Afganistan, in jurul orei 9,00 (ora Romaniei), in timpul unei misiuni in zona de responsabilitate, fiind tinta unui autovehicul capcana (VBIED - Vehicle-Borne Improvised Explosive Device).



Militarii din Campulung-Muscel executa o misiune in Afganistan in perioada februarie - august 2018. Misiunile sunt, in principal, de asigurare a protectiei fortei din Baza Aeriana Militara Kandahar si de instruire, consiliere si asistenta a Fortelor Nationale Afgane. Unitatea militara din Campulung-Muscel a mai executat misiuni in Kosovo (in anii 2005 si 2007) si Afganistan (in anul 2008).

Armata Romaniei participa in acest an la misiunea NATO Resolute Support din Afganistan cu 625 de militari, alti aproximativ 300 fiind desfasurati in operatii sub comanda/mandat NATO, UE, ONU si OSCE in alte regiuni.

In timpul misiunilor externe, 29 de militari si-au pierdut viata si alti peste 185 au fost raniti, se mai arata in comunicat.