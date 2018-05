Cei doi sunt blocati in zona Hornului pe traseul Jepii Mici, mai exact in apropiere de locul in care, in urma cu trei zile, o femeie si fiul ei din Capitala au alunecat si au cazut aproximativ 20 de metri, lovindu-se de stanci, informeaza Salvamont Busteni.

O echipa de salvatori montani a plecat pe munte pentru recuperarea celor doi turisti, potrivit stirileprotv.ro