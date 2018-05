Surse din cadrul anchetei sustin ca, cel mai probabil, micuta a fost violata si apoi omorata.

Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, insotiti de echipe din cadrul IPJ Maramures, se afla la fata locului pentru a cerceta zona si a identifica probe.

Bunica micutei a declarat presei ca aceasta a disparut de acasa luni in jurul pranzului, in timp ce mama ei spala casa scarilor din imobil, iar trupul neinsufletit al fetitei a fost gasit de sora acesteia, in varsta de 17 ani.

De asemenea, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca disparitia fetitei a fost semnalata la numarul 112 foarte tarziu iar ulterior cadavrul a fost descoperit de sora minorei intr-o cladire apropiata de domiciliul familiei.

"Tatal fetitei le-a precizat procurorilor implicati in cercetarea cazului si politistilor ca fetita a disparut luni, in jurul orei 15,00, iar semnalarea disparitiei a fost facuta abia in jurul orei 23,30, foarte tarziu din momentul constatarii disparitiei. (...) Cadavrul fetitei a fost transportat la morga Spitalului Judetean de Urgenta din Baia Mare iar in urma necropsiei se va stabili cauza decesului. Rezultatele ar putea fi comunicate in cursul zilei de azi", a spus Florina Metes.

Locul unde a fost gasit trupul fetitei este in zona fostei cladiri administrative a Combinatului Cuprom Baia Mare (str. Electrolizei), locuita in majoritate de familii de romi care au fost mutate de primarie in ultimii ani de pe malul paraului Craica.