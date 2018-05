La acest studiu, publicat in revista medicala BMJ (British Medical Journal), au participat circa 350.000 de persoane varstnice din Marea Britanie. Cercetatorii au descoperit ca persoanele care au folosit un anumit tip de medicamente anticolinergice, cum ar fi cele folosite pentru tratarea depresiei, bolii Parkinson sau incontinentei urinare, pentru un an sau mai mult, aveau un risc cu 30% mai mare de a dezvolta dementa ulterior.

Si chiar daca studiul indica o legatura intre cele doua, "ceea ce nu stim cu certitudine este daca tratamentul este cauza", a explicat George Savva, unul dintre autorii studiului, cercetator la East Anglia University.



Legatura "ar putea fi explicata si prin faptul ca aceste tratamente sunt prescrise pentru simptome foarte timpurii care indica aparitia dementei", a continuat el.

Autorii studiului sunt de parere ca medicii ar trebui sa evite prescrierea pe termen lung a medicamentelor anticholinergice la pacientii cei mai in varsta. Cu toate acestea, ei fac apel la pacientii care iau aceste tratamente sa nu le intrerupa singuri fara a discuta cu medicul lor.

Unele dintre ele pot fi, de asemenea, indicate in cazurile de depresie,de boli pulmonare cronice sau de astm, scrie Agerpres.



"Peste 50 de milioane de persoane din intreaga lume sufera de dementa si se estimeaza ca acest numar ar putea creste la 132 de milioane pana in 2050. Acesta este motivul pentru care dezvoltarea unei strategii de prevenire a acestui fenomen este o prioritate la nivel global", a subliniat George Savva.

In 2015, un studiu american stabilise o legatura intre administrarea de medicamente anticolinergice in doze mari sau pentru perioade lungi de timp si forme de dementa (fiind vorba in special de Alzheimer).