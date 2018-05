Cercetarea, care ar urma sa se desfasoare timp de cinci ani, implica 100 de oameni de stiinta si va fi cel mai ''mare'' proiect stiintific in colaborare realizat in Antarctica din anii '1940. Stratul de gheata se topeste din Groenlanda pana in Antarctica, iar incalzirea globala provocata de om contribuie la accelerarea fenomenului.

Oamenii de stiinta vor studia ghetarul Thwaites, din vestul Antarcticii, care este cu aproximatie de marimea statului Florida sau al Marii Britanii, au precizat intr-o declaratie comuna Natural Environment Research Council din Marea Britanie si National Science Foundation din Statele Unite.

''Cresterea nivelului apelor este o problema importanta la nivel global care nu poate fi rezolvata de o singura tara'', a spus ministrul britanic al stiintei, Sam Gyimah.

Thwaites si vecinul sau, Pine Island, sunt doi dintre cei mai mari ghetari din Antarctica care se topesc intr-un ritm accelerat.

Daca acesti ghetari s-ar prabusi brusc si ar permite ghetii din interiorul continentului sa ajunga rapid in oceane, nivelul marilor ar putea creste cu peste trei metri, amenintand orase precum Shanghai si San Francisco sau regiuni de coasta aflate la altitudine joasa.

Oamenii de stiinta vor folosi avioane, freze cu apa calda, masuratori din satelit, ambarcatiuni si roboti submarini pentru a vedea ''daca prabusirea ghetarului ar putea incepe in urmatoarele decenii sau secole'', se mai spune in comunicat.

Desi multe informatii sunt obtinute cu ajutorul satelitilor, ''multe aspecte ale ghetii si oceanului nu pot fi determinate din spatiu'', a spus Ted Scambos, de la National Snow and Ice Data Center, principalul coordonator stiintific al proiectului.

La proiect vor lua parte si cercetatori din Coreea de Sud, Germania, Suedia, Noua Zeelanda si Finlanda.

Statele Unite continua sa se implice in proiecte de cercetare in contextul in care presedintele Donald Trump pune sub semnul indoielii concluziile unor importante studii stiintifice potrivit carora activitatile umane, in frunte cu arderea combustibililor fosili, sunt principalele cauze ale incalzirii globale, noteaza Reuters, potrivit Agerpres.