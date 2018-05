"Am aflat cu profund regret de atacul sinucigas din Afganistan, in urma caruia si-au pierdut viata 11 copii. Din pacate, in acest incident au fost raniti si 8 militari romani, care se afla acum in afara oricarui pericol. Le urez insanatosire grabnica!

Curajul lor ne aduce aminte, inca o data, cu ce pret se apara libertatea.

Suntem alaturi de ei si de familiile lor si transmit un gand bun, de recunostinta si apreciere, tuturor militarilor nostri aflati in misiune in teatrele de operatii", a scris Liviu Dragnea pe Facebook.

