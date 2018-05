"Am aflat astazi cu profunda durere despre atentatul din Afganistan soldat cu pierderi de vieti omenesti, printre care si copii. In urma acestui tragic eveniment, opt militari romani, aflati in teatrul de operatii din Afganistan, au fost raniti.

Le urez insanatosire grabnica si multa putere lor si familiilor acestora in aceste momente de grea incercare.

Le suntem alaturi militarilor nostri care ne reprezinta tara cu profesionalism si dedicare in cele mai periculoase zone din lume, pentru mentinerea pacii si asigurarea securitatii internationale", se arata in mesajul sefului statului.