Potrivit Mediafax, Bogdan Dumitrescu a murit sambata, din cauza unei septicemii.

In urma cu o saptamana, neurochirurgul Alexandru Camenita de la Spitalul Clinic de Urgenta Craiova, cel care l-a operat pe politist de trei ori, spunea ca tanarul in varsta de 32 de ani este stabilizat, „deschide ochii, simte durerea, pare ca intelege ce i se spune, dar nu comunica”. Inca de atunci, familia lui Bogdan Dumitrescu facea demersuri pentru a-l transfera la o clinica din strainatate.

Politistul SCCO Olt, Bogdan Dumitrescu, a fost impuscat accidental in cap, pe 31 ianuarie, de prietena sa. Anterior incidentului, cei doi fusesera in vizita la un alt cuplu, unde au consumat si bauturi alcoolice. Anchetatorii au mai stabilit ca pistolul nu era din dotarea omului legii, ci personal, detinut legal, insa nu avea piedica. Alina Gheorghe si Bogdan Dumitrescu erau de curand impreuna. In urma incidentului, tanara a fost operata la Spitalul Slatina, avand o plaga impuscata in palma.

Bogdan Dumitrescu avea 34 de ani, era tata a doi copii si divortase anul trecut.