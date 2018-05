O fetita in varsta de patru ani a ajuns duminica la Spitalul Judetean din Miercurea Ciuc dupa ce s-a intoxicat cu marijuana. Reprezentantii Politiei Harghita spun ca fetita mancase o prajitura pe a carei eticheta era specificat ca are in componenta marijuana si care provenea din Olanda, relateaza News.ro