Potrivit Infotrafic, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza catre munte, pe Valea Prahovei se circula in conditii de aglomeratie pe DN1 Ploiesti -Brasov, in zona Comarnic (pe sensul de urcare) si in Busteni (pe ambele sensuri). Pe unele segmente se circula in coloana, cu viteza redusa.

Pecelelalte drumuri nationale si autostrazi se circula in conditii normale, nefiind semnalate probleme de fluenta a traficului.