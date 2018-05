Potrivit datelor oferite de Salvamont Busteni, pe traseul in cauza este inca zapada. In urma cazaturii, femeia a suferit o plaga in zona gambei, iar copilul un traumatism lombar.

Se pare ca cei doi au alunecat pe zapada.

La ora transmiterii acestei stiri, salvatorii montani i-au preluat pe cei doi si se indreapta cu ei catre statiune. Operatiunea va dura aproximativ doua ore.