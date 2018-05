Anuntul a fost facut duminica de Emil Boroghina, directorul fondator al Festivalului International "Shakespeare", inaintea spectacolului sustinut de Grigore Lese in cadrul festivalului.

"A trecut in lumea de dincolo unul dintre cei mai mari actori romani, cel care a innobilat timp de 50 de ani scena craioveana, domnul Ilie Gheorghe", a spus Boroghina.



Actorul Ilie Gheorghe avea 77 de ani. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica (IATC) in 1967, la clasa profesorului Dinu Negreanu si, in acelasi an, a fost angajat la Teatrul National Craiova.

A primit titlul de Societar de onoare al Teatrului National Craiova, la 21 martie 2004. A jucat in spectacole de Silviu Purcarete - printre cele mai recente si cele mai longevive numarandu-se "Faust" - Laszlo Bocsardi, Mircea Cornisteanu. La randul sau a regizat spectacole, precum one man show-urile "Vreme trece, vreme vine ..." dupa Mihai Eminescu si "Oratorii pisicilor turbate" dupa I.L. Caragiale, arata site-ul oficial al Teatrului National "Marin Sorescu" din Craiova.

De asemenea, Ilie Gheorghe a avut roluri in filme precum "Morometii" (1985) in regia lui Stere Gulea si "Undeva la Palilula" de Silviu Purcarete (2012), scrie Agerpres.

In 2004 a fost decorat de catre presedintele Ion Iliescu cu Meritul Cultural in grad de Cavaler.

In 2011 a primit Premiul UNITER pentru intreaga activitate iar in 2014 a fost premiat in cadrul Galei Festivalului International de Teatru de la Sibiu.