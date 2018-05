Potrivit prognozei ANM, in luna mai, temperaturile medii vor avea valori apropiate de media climatologica, in sud, sud-est si vest. Valori situate sub normalul perioadei vor fi consemnate, local, in celelalte zone. Media lunara pentru luna mai este de 14,9 grade Celsius, luandu-se in considerare parametrii monitorizati in intervalul 1981-2010. In ceea ce priveste valorile termice medii, specialistii ANM estimeaza, in perioada analizata, valori medii de temperatura intre 12 si 16 grade Celsius in Oltenia, intre 13 si 18 grade in Muntenia si Dobrogea, respectiv intre 15 si 18 grade in Banat si Crisana.

In acelasi timp, precipitatiile lunare vor fi apropiate de norme in sud-estul tarii si excedentare in rest, respectiv peste 66,5 l/mp. Cele mai mari cantitati de precipitatii sunt estimate in Maramures - de pana la 89 l/mp, Muntenia (pana la 86 l/mp), Crisana (pana la 85 l/mp), Banat (pana la 84 l/mp) si Oltenia (pana la 83 l/mp), iar mai scazute in Dobrogea, respectiv de pana la 47 l/mp.

In luna iunie , temperatura medie lunara a aerului va fi apropiata de norma climatologica, in cea mai mare parte tarii. Media multianuala valabila pentru luna iunie este de 18,3 grade Celsius. Cele mai scazute temperaturi medii se vor inregistra in zona Olteniei (intre 15 si 19 grade Celsius), iar valori termice medii mai ridicate, de pana la 22 de grade Celsius, se vor consemna in Muntenia si Dobrogea.

In aceeasi luna, precipitatiile vor fi apropiate de mediile climatologice, in nordul si centrul tarii si vor avea o tendinta spre deficit, local, in restul teritoriului. Media precipitatiilor pentru luna iunie este stabilita la 84,5 l/mp. Cele mai mari cantitati de precipitatii se vor consemna in Muntenia (pana la 111 l/mp), Banat (107 l/mp) si Transilvania (pana la 106 l/mp), Moldova si Crisana (cate 103 l/mp). Pe de alta parte, in Dobrogea se vor consemna precipitatii intre 27 si 60 l/mp.

In luna iulie, temperaturile medii ale aerului vor fi mai ridicate decat in mod normal in regiunile sudice si sud-estice si vor fi, in general, apropiate de mediile climatologice, in restul tarii. Media valorilor termice se situeaza la 20,2 grade Celsius. Temperaturile medii vor fi cuprinse intre 17 si 21 de grade Celsius, in Oltenia, dar vor ajunge si la 24 de grade Celsius, in Muntenia si Dobrogea.

La nivel de precipitatii, in luna iulie, acestea vor fi deficitare, in cea mai mare parte a tarii, comparativ cu media multianuala stabilita la 77,8 l/mp. Cu toate acestea, in zona Moldovei sunt prognozate cantitati medii de precipitatii de pana la 112 l/mp, in Muntenia pana la 102 l/mp, iar in Transilvania si Oltenia, de pana la 100 l/mp. Totodata, in Dobrogea cantitatile medii de precipitatii sunt estimate a se incadra intre 17 si 47 l/mp, in Crisana intre 61 si 84 l/mp, iar in Banat nu vot depasi 93 l/mp.