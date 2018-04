A murit Alfie Evans, micutul britanic in varsta de 23 de luni pe care instantele juridice britanice si europene l-au condamnat la moarte prin deconectarea de la aparatele care il mentineau in viata, dupa lungi lupte juridice pierdute una dupa alta de parinti si ignorand chiar si un apel lansat in favoarea lui Alfie de papa Francisc, transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Baietelului nostru i-au crescut aripile in aceasta noapte, la ora 02:30. Suntem cu inimile sfasiate. Le multumim tuturor celor care ne-au sustinut", a scris pe Facebook mama lui Alfie. "Gladiatorul meu a depus scutul (...) Te iubesc baiatul meu", a adaugat si tatal lui Alfie, Tom Evans.

Un caz controversat cu un final dramatic

Alfie Evans a fost spitalizat din luna decembrie 2016. El suferea de o boala neurologica degenerativa rara, care nu a fost definitiv diagnosticata de medici, si era tinut in viata cu ajutorul aparatelor.

Justitia britanica a respins miercuri un ultim recurs initiat de parintii copilului, Kate James si Tom Evans care, sustinuti de papa Francisc si de guvernul italian solicitau aprobarea continuarii mentinerii in viata a lui Alfie si cautarea unui tratament in Italia, unde un spital de copii a propus preluarea pacientului.

Aceasta decizie a pus capat luptei judiciare pentru viata lui Alfie in care parintii micutului s-au confruntat cu echipa medicala a spitalului pediatric Alder Hey din Liverpool, nord-vestul Angliei, unde Alfie era spitalizat.

Conform reprezentantilor spitalului, copilul, nascut la 9 mai 2016, era afectat de o patologie neurodegenerativa rara, pentru care nu exista tratament. Medicii de la acest spital au decis ca este in interesul copilului sa nu fie continuata ingrijirea si sa fie decuplat de la aparate!

Statul a castigat custodia copilului, iar apelurile parintilor pentru a-l mentine pe Alfie in viata au fost respinse

Inalta Curte, Curtea de Apel si Curtea Suprema britanica au dat hotarari doar in favoarea echipei medicale, iar parintii si-au pierdut dreptul de custodie in favoarea statului. Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a respins, de asemenea, pledoaria parintilor pentru viata copilului lor.

Luni seara, medicii l-au decuplat pe Alfie de la aparate. Insa, cumva, baietelul a dorit sa traiasca si respira fara aparate, iar conform tatalui sau, starea sa era "semnificativ mai buna" decat evaluarea medicala.

Din nou, parintii au solicitat justitiei revocarea hotararilor anterioare si salvarea micutului. Si apelul lor a fost din nou respins, marti, de Inalta Curte din Manchester, care a decis ca dosarul lui Alfie a ajuns la "ultimul capitol".

Chiar si asa, tinerii parinti ai lui Alfie, in varsta de 20 si 21 de ani, nu au renuntat la lupta. Ei au facut un nou apel, de aceasta data la Inalta Curte de la Londra, care si ea s-a grabit sa reconfirme miercuri deciziile precedente.

Cazul lui Alfie a atras atentia intregii lumi si a generat vii emotii atat in Marea Britanie cat si in Polonia si Italia. Guvernul de la Roma i-a acordat luni cetatenia italiana lui Alfie in speranta de a-i facilita transportul la Roma, la spitalul pediatric Bambino Gesu.

Papa Francisc a facut si el apel pentru viata lui Alfie

Acest scandal a starnit numeroase ecouri, in special din partea Bisericii Catolice. Papa Francisc s-a implicat personal pentru continuarea mentinerii in viata a lui Alfie, lansand mai multe apeluri in favoarea sa si primindu-l la Vatican, intr-o audienta privata, pe tatal lui Alfie.

"Miscat de rugaciunile si de uriasa solidaritate in sprijinul micutului Alfie Evans, imi reinnoiesc apelul ca suferintele parintilor sa fie auzite si ca dorinta lor de a cauta noi forme de tratament sa fie respectata", conform unui mesaj al Suveranului Pontif publicat luni.



In Polonia, situatia lui Alfie a generat, de asemenea, o puternica miscare de solidaritate.

"Dorim sa ne exprimam sincera simpatie si condoleante pentru familia lui Alfie in aceasta perioada extraordinar de dificila", conform unui comunicat al spitalului Alder Hey, in fata caruia s-au strans, in ultimele zile, numerosi oameni veniti sa sustina sansa la viata pentru Alfie.

Dincolo de situatia medicala a micutului Alfie, cazul sau ridica mai multe intrebari importante de ordin etic, la fel ca si cazurile anterioare, dintre care AFP reaminteste de cel al francezului Vincent Lambert sau de al altui nou nascut britanic, Charlie Gard, care, afectat de o boala genetica rara, a murit in iulie 2017, inainte sa implineasca 1 an.

Tot din Marea Britanie vine si cazul, fericit de aceasta data, al lui Ashya King. Pentru ca, in 2014, medicii britanici au decis ca Ashya, bolnav de cancer cerebral, trebuie sa urmeze un tratament de radioterapie, parintii micutului au reusit sa-l rapeasca din spital si sa-l duca la Praga pentru a incerca o terapie oncologica mai putin invaziva, cu protoni. Micutul Ashya are in prezent 8 ani si a fost declarat vindecat, iar parintii sai au fost arestati si apoi eliberati in Spania, dupa ce solicitarea de extradare in Marea Britanie a fost retrasa.