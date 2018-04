Aceasta bautura poate completa o dieta alimentara diversificata, datorita mineralelor, vitaminelor si fibrelor pe care le contine si care provin din ingredientele sale naturale.

Imbunatatirea tranzitului intestinal este unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale fibrelor, insa un beneficiu la fel de important pentru organism este si cresterea concentratiei de lipoproteine cu densitate inalta, cunoscute sub denumirea de colesterol HDL sau colesterol „bun”.

Berea are un continut de fibre alimentare situat intre 1,87-2,02 g/l. Acestea sunt fibre solubile si se datoreaza orzului, unul dintre ingredientele berii. Responsabili pentru reducerea colesterolului din sange sunt beta-glucanii din orz care se gasesc adesea in bere, nivelurile variind in functie de procesul de fabricare a berii.

Berea, un posibil aliat in lupta cu colesterolul



„Berea are 0% colesterol, iar alaturi de o dieta variata si atunci cand este consumata in cantitati moderate, poate chiar scadea riscul de boli cardiovasculare, asociate in mod direct cu un nivel crescut al colesterolului LDL, cel rau. Mai mult, ingredintele naturale din bere pot aduce un continut de fibre solubile care ajuta la cresterea nivelului de colesterol bun (HDL). In principiu, este nevoie de un aport de 10-13 g de fibre la fiecare 1.000 kcal, fiind indicat si un consum ridicat de lichide pentru completarea cu succes a beneficiilor acestora”, spune dr. Corina Zugravu, Presedintele Centrului de Studii despre Bere, Sanatate si Nutritie.

Potrivit unui comunicat remis 9am, consumul moderat de bere, 660 ml de bere pe zi in cazul barbatilor, poate creste concentratia de colesterol bun, HDL, cu aproximativ 8%. Atunci cand berea este consumata cu moderatie, concentratiile de HDL din sange pot creste si se formeaza acizi biliari care mentin colesterolul solubil si previn formarea calculilor biliari.