Barbatul in varsta de 34 de ani a fost transferat din Spania, sub escorta, in vederea continuarii executarii pedepsei de 22 ani de inchisoare, in sistemul penitenciar din Romania.

"Recunoasterea pedepsei are ca baza legala Decizia cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27.11.2008 privind aplicarea principiului de reciprocitate in recunoasterea sentintelor penale, care prevad aplicarea pedepsei cu detentie sau masuri privative de libertate, in scopul executarii acestora in Uniunea Europeana.

Cel in cauza a fost condamnat de instantele spaniole pentru comiterea, pe teritoriul Spaniei, a infractiunilor de omor calificat, talharie calificata si furt calificat al unui vehicul, in scop de folosinta.

In fapt, instanta de judecata spaniola a retinut ca, la inceputul lunii octombrie a anului 2008, barbatul in cauza si alte persoane, au intrat in incinta proprietatii unui antreprenor de succes din Huelva si l-au agresat, pentru a afla combinatia de la un seif pe care il detinea in locuinta. In urma agresiunilor, victima a decedat.

Intrucat nu au aflat informatia care ii interesa, autorii au smuls seiful si l-au transportat cu o furgoneta apartinand firmei victimei, in zona unui canal, unde l-au deschis si au sustras bunurile din interiorul acestuia, inclusiv un ceas achizitionat de victima in anul 1985, cu o valoare de peste 3.000.000 de pesetas.

Cel in cauza a fost preluat de o escorta a Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si a fost predat reprezentantilor Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pentru executarea pedepsei, in Penitenciarul Rahova", mentioneaza sursa citata.