"Este o munca foarte intensa si avem nevoie de oameni foarte entuziasti. Or, din munca asta trebuie sa si traiesti, trebuie sa poti sa iti construiesti o viata, trebuie sa castigi suficient ca sa traiesti decent, sa iti trimiti copiii la scoala si asa mai departe. Or, din pacate, cel putin in preuniversitar, majoritatea dascalilor acum traiesc la un nivel de subzistenta, in niciun caz la un nivel decent. Pana nu se schimba lucrurile acestea, cum vrem sa convingem oamenii tineri sa devina dascali?! Nimeni nu se apuca de o cariera unde este previzibil ca va ramane sarantocul clasei. Este jenant pentru o societate de secol XXI sa isi lase intreaga clasa de dascali intr-o stare de semisaracie", a declarat seful statului, citat de press-mania.ro.

In opinia presedintelui, problema salarizarii cadrelor didactice este cunoscuta de "decidentii politici", insa este tratata "un pic mai superficial".