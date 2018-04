"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 mai 2018, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim. Din motive de siguranta, autoritatile din Istanbul nu aproba desfasurarea de manifestatii cu ocazia acestei zile. Totodata, exista posibilitatea ca politia turca sa restrictioneze accesul in zona Pietei Taksim la data de 1 mai 2018.

Se recomanda cetatenilor romani care calatoresc in Istanbul la data de 1 mai 2018 in zona bd. Istiklal si a Pietei Taksim sa manifeste prudenta pe fondul posibilitatii aparitiei de manifestari spontane si sa se delimiteze de orice actiune de protest. Zonele cu risc sporit de aparitie a unor manifestatii sunt Piata Taksim si strazile adiacente, precum si bd. Istiklal.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Istanbul: +902123583541, +902123580516 si +902123583537, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al oficiului consular al Romaniei la Istanbul: +905335420695", arata MAE.