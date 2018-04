Amenda a fost data dupa difuzarea emisiunii „Voi cu Voicu”, editia din data de 28 octombrie, in care prezentatoarea Mirela Voicu l-a avut invitat pe parapsihologul Romulus Popescu

In cadrul emisiunii, acesta a spus ca i-a facut tratament lui Gabriel Cotabita, activitatea cerebrala a acestuia fiind la nivelul 2. Potrivit parapsihologului, dupa ce i-a aplicat tratamentul, a fost anuntat de la spital ca artistul a inceput sa aiba o activitate cerebrala mai intensa. Invitatul a mai povestit ca s-a intalnit cu fiicele artistului la o cafenea langa spital, scrie News.ro.

„As dori sa reclam iresponsabilitatea realizatorului emisiunii, Mirela Voicu, care i-a permis domnului Romulus Popescu sa faca declaratii fara sa verifice veridicitatea lor, cu privire la capacitatea lui de vindecare de la distanta si alte aberatii asemanatoare. Domnul pretinde si ca a facut tratamente la Spitalul Floreasca si ca a vindecat copii de leucemie. Va scriu pentru ca am intalnit parinti disperati care vor sa-si duca copiii la el, punandu-si baza in faptul ca l-au vazut la un post de televiziune si prin urmare trebuie sa fie adevarat”, arata reclamatia emisiunii, potrivit raportului de monitorizare intocmit de CNA.

Sanctiunea a fost data in baza articolului 73 din Codul de reglementare a continutului audiovizual, potrivit caruia este interzisa difuzarea de productii audiovizuale in care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor conventionale sau neconventionale, daca diagnosticul si actele medicale care il atesta nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din Romania ori de institutii similare din strainatate.

Pe pagina sa de Facebook, membrul CNA Radu Herjeu a precizat ca amenda a fost propusa de el si ca a trecut cu votul a 6 membri ai Consiliului.

„CNA live: am propus o amenda de 35.000 de lei pentru Antena 3, pentru emisiunea in care un nene povestea cum a scos el niste vedete din coma, doar concentrandu-se la el acasa ca sa le deblocheze blocajele energetice facute de altcineva! Am propus acest cuantum pentru ca a fost primul caz de genul acesta la Antena 3, dar a trebuit sa tin cont de audienta postului. Amenda a trecut cu votul a 6 membri CNA”, a scris Herjeu pe Facebook.