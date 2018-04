Decizia este definitiva.

Pedepsele au rezultat in urma contopirii cu sentinte primite de cei doi in alte dosare, scrie Agerpres.

Sorin Ovidiu Vintu si Liviu Luca au fost trimisi in judecata de DIICOT in ianuarie 2014 pentru delapidarea patrimoniului Asociatiei Salariatilor din cadrul SNP Petrom SA.

In acelasi dosar, au fost deferite justitiei alte opt persoane, acuzate ca fac parte, alaturi de Vintu si Luca, dintr-o grupare specializata in savarsirea infractiunilor de delapidare si spalare de bani.

Sorin Ovidiu Vintu, Liviu Luca si Octavian Turcan au format un grup infractional cu care au delapidat fonduri

Potrivit DIICOT, in perioada 2005 - 2006, Sorin Ovidiu Vintu, Liviu Luca si Octavian Turcan au initiat si constituit un grup infractional organizat ce a avut ca scop initial obtinerea de fonduri materiale din patrimoniul Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom SA, prin delapidarea acesteia, fonduri care in final au fost utilizate chiar in dauna Asociatiei si implicit a membrilor sai, prin participarea offshore-ului Elbahold LTD (controlat la acel moment de Vintu si ulterior de Liviu Luca) la majorarea de capital social al SC PSV Company SA (fosta SC Petromservice SA), participatiile (actiunile) Asociatiei Salariatilor diminuandu-se de la 50% la 25%.

Scopul final al gruparii a fost dobandirea controlului total in Adunarea Generala a Actionarilor la PSV Company, cu bani din patrimoniul Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom.

Acest grup a fost sprijinit inca de la inceput de Gheorghe Supeala, Ioan Bohalteanu, Nicolae Tanasescu si Elena Petrovici, persoane aflate in Comitetul Director al Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom SA, precum si de Zizi Anagnastopol, Emil Nache si Reveica Davidescu, persoane aflate in organele de conducere ale SC PSV Company, apropiati ai lui Liviu Luca, membrii grupului actionand in cadrul acestuia in perioada martie 2005 - septembrie 2006 intr-un mod coordonat pentru indeplinirea scopului final - dobandirea de catre Luca si Vintu, prin intermediul societatii de tip offshore - Elbahold LTD, a majoritatii in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor la SC PSV Company.

Procurorii sustin ca planul infractional al gruparii s-a derulat in mai multe etape.

Astfel, in prima etapa , Liviu Luca, Elena Petrovici, Gheorghe Supeala, Ioan Bohalteanu si Nicolae Tanasescu, in calitate de membri ai Comitetului Director al Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom SA, organ decizional, care detinea 50% din capitalul social al SC PSV Company, au aprobat majorarea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni.

In cea de a doua etapa , s-a urmarit pe de o parte neexercitarea dreptului de preemtiune de a subscrie actiuni de Asociatia Salariatilor din SNP Petrom SA, iar pe de alta parte crearea unui flux de lichiditati pentru PSV Company, prin creditarea acestei societati, prin patru contracte de imprumut asigurandu-se un plus in activul societatii PSV Company in cuantum de 90 milioane lei.

Tot la acel moment, s-a urmarit ca organele de conducere a SC PPSV Company si ulterior actionariatul sa incuviinteze participarea unui offshore controlat de Vintu, ajutat de Octavia Turcan (Wellserv LTD sau Elbahold LTD), la majorarea de capital social.



In cea de a treia etapa , o parte din fondurile pe care Asociatia Salariatilor din SNP Petrom SA le imprumutase SC PSV Company au fost transferate catre Comac Ltd - Cipru si Stonecom Ltd - Cipru, prin achizitia mai multor pachete de parti sociale sau actiuni la mai multe societati comerciale detinute de catre cele doua offshore-uri, care nu aveau legatura cu activitatea de baza a societatii, la preturi supraevaluate.

In cea de-a patra etapa , sumele incasate de Comac Ltd. si Stonecom Ltd. au fost transferate imediat catre Elbahold Limited - Cipru, care a subscris toate actiunile ramase, reprezentand aproximativ 50% din capitalul social al SC PSV Company.

"Avand in vedere ca infiintarea Asociatiei Salariatilor din SNP Petrom SA s-a realizat in scopul prevazut de OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, iar prin Actul constitutiv Asociatia Salariatilor din SNP Petrom SA avea ca scop principal 'dobandirea si distribuirea de actiuni ale SNP Petrom SA, ale filialelor sale, precum si ale societatilor comerciale la care SNP Petrom SA este actionar, in numele si pentru salariatii si pentru membrii CA ai SNP Petrom SA', prin punerea in aplicare a planului infractional, inculpatii au prejudiciat patrimoniul Asociatiei si implicit al membrilor sai (74.475 persoane) cu suma de 41.213.717 lei", se mai arata in rechizitoriul DIICOT.