In timp ce tara noastra se afla pe primul loc al incidentei si mortalitatii prin cancer de col uterin, boala pentru care infectia cu HPV este responsabila de 100% din cazuri, aproape 70% din romance declara ca nu au auzit de infectia cu acest virus. Dintre cele care au auzit despre aceasta infectie, doar jumatate sunt constiente ca atat barbatii, cat si femeile, pot fi purtatori sau chiar se pot imbolnavi in urma infectiei cu acesta.

De aceea, cu ocazia Saptamanii Mondiale a Imunizarii (24-30 aprilie 2018), MSD Romania lanseaza, ca parte a campaniei ”Protejeaza-i aripile!”, primul instrument digital menit sa ii ajute pe romani sa isi verifice si sa isi imbunatateasca cunostintele cu privire la infectia cu HPV si la preventia prin vaccinare. Testul HPV IQ este un test simplu de realizat, menit sa verifice ca romancele au cunostintele minim necesare pentru a fi corect informate cu privire la bolile provocate de HPV. Disponibil pe website-ul campaniei protejeaza-tedehpv.ro, testul va fi promovat in perioada urmatoare printr-un parteneriat cu unii dintre cei mai vizibili bloggeri de sanatate si parenting din Romania. Alcatuit dintr-un set de intrebari cu grade diferite de complexitate, testul HPV IQ ajuta la fundamentarea unor informatii cheie despre bolile provocate de HPV, modalitatile de transmitere a infectiei, preventia si diagnosticul acesteia.

Informatii cheie despre infectia cu HPV si bolile provocate de aceasta

Infectia cu virusul HPV este una dintre cele mai frecvent intalnite in intreaga lume. Cercetarile in domeniu arata ca pana la 80% din populatia feminina activa sexual va fi expusa, la un moment dat, acestui virus. Aceasta este responsabila pentru aparitia a 6 tipuri de cancer, dintre care 100% din cazurile de cancer cervical, a 88% din totalul cazurilor de cancer anal, a 70% din cazurile de cancer vaginal, a 50% din cazurile de cancer penian si a 43% din cazurile de cancer vulvar. Numarul cazurilor de cancer orofaringian pentru care HPV este responsabil difera de la o regiune geografica la alta: 1 din 2 cazuri de astfel de cancer diagnosticat in America de Nord sau Japonia sunt provocate de o tulpina HPV, in timp ce doar 20% din cazurile din Europa de Sud sunt asociate infectiei cu HPV.

Fiind o infectie cu transmitere sexuala, abstinenta este cea mai sigura metoda de preventie a acesteia.O alta metoda de preventie, recomandata la nivel international, este vaccinarea anti-HPV. Organizatia Mondiala a Sanatatii sustine introducerea vaccinarii anti-HPV in programele nationale de vaccinare si considera ca este necesar sa consideram cancerul de col uterin, dar si celelalte boli provocate de infectia cu HPV drept probleme de sanatate publica globale.

Potrivit unui comunicat remis 9am, in cei peste 10 ani de la debutul vaccinarii, aceasta si-a dovedit eficienta atat in reducerea prevalentei infectiilor cu tulpini HPV cu risc oncogenic crescut, cat si a bolilor provocate de acestea. In aceasta perioada au fost inregistrate reduceri de pana 90% a infectiei cu HPV tip 6/11/16/18 in tari ce inregistreaza o rata vaccinala optima, reduceri de aproximativ 45% a leziunilor cervicale cu risc scazut si de aproximativ 85% a celor cu risc inalt. Alte studii au scos la lumina rezultate similare in ceea ce priveste eficienta vaccinarii: in Danemarca, s-a inregistrat o scadere semnificativa de 60% a leziunilor precanceroase (atipii celulare) la femeile nascute in intervalul 1989 si 1999 care au fost vaccinate, comparativ cu femeile nevaccinate. De asemenea, riscul de a dezvolta CIN 2/3 sau CIN3 a fost redus semnificativ, cu pana la 80%.