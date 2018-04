O cursa TAROM ce se afla in zbor spre Barcelona, s-a intors pe aeroportul Otopeni dupa ce un pasager a obervat un geam care era fisurat. Acesta a alertat imediat echipajul, scrie stirirleprotv.ro

Cursa RO421 a revenit pe aeroportul din Bucuresti, in jurul orei 10.00. Aeronava avea la bord peste 100 de pasageri, care au ajuns in siguranta in terminalul aeroportului.

Reactia TAROM

”Cursa TAROM ROT 421 Bucuresti – Barcelona, de astazi, 26 Aprilie 2018, operata cu o aeronava de tip BOEING 737-700, care a decolat de pe Aeroportul International Henri Coanda la ora locala 08:49, s-a intors din drum dupa aproximativ o ora de zbor, din cauza unei usoare fisuri aparute la unul dintre geamurile cabinei de pasageri.

Aeronava a aterizat in deplina siguranta pe Aeroportul International Henri Coanda, pasagerii au fost debarcati, primesc asistenta la sol si vor decola in scurt timp catre destinatia initiala.

Ne cerem scuze pentru inconvenient, si va reamintim ca prioritatea Companiei TAROM este siguranta si securitatea pasagerilor si echipajului sau.”