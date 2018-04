Oamenii legii au fost solicitati sa intervina joi, in cazul unui accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si o duba, Conform reprezentantilor Inspectoratului de Politie al judetului Dolj. Printre raniti se afla si cinci pompieri care mergeau spre serviciu cand s-a produs impactul.

Potrivit primelor cercetari, s-a stabilit faptul ca duba a iesit de pe un drum comunal in drumul national, insa fara a se asigura, iar un autoturism BMW, care circula regulamentar a intrat in autovehicul.

In urma accidentului, cele cinci persoane care se aflau in BMW, dar si cele care se aflau in duba au fost ranite, victimele fiind transportate la spital, scrie hotnews.ro.