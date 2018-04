In cadrul cercetarii, noua femei si opt barbati au fost pusi sa-si flexeze picioarele de pana la 200 de ori, cat mai repede posibil, constandu-se ca desi barbatii erau mai rapizi, ei au obosit mai repede decat femeile, scrie New York Post.

"Am stiut de ceva timp ca femeile obosesc mai greu decat barbatii in timpul testelor de muschi – exercitii statice, unde incheieturile nu se misca, precum mentinerea unei greutati -, dar am vrut sa aflam daca e adevarat in timpul miscarilor de zi cu zi.

Iar raspunsul este clar: femeile sunt mai rezistente decat barbatii", sustine profesorul Brian Dalton, unul dintre oamenii de stiinta implicati in studiu.