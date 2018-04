UPDATE - O infirmiera in varsta de 42 de ani din Bucuresti a lesinat joi, in timpul protestului din Piata Victoriei, aparent din cauza caldurii. Aceasta a fost dusa la Ambulanta si urmeaza sa fie transportata la un spital de urgenta din Capitala.

UPDATE 12.05 - Numarul protestatarilor a ajuns la 10.000



UPDATE 11.35 - In Piata Victoriei s-au strans deja aproape 8.000 de protestatari. Iulian Pope, prim-vicepresedinte Sanitas: „Noi suntem in procesul de strangere a semnaturilor pentru greva de avertisment pe 7 mai, iar ulterior – greva generala pe 11 mai. Nu nedorim acest lucru, nu avem un deziderat din a organiza greve. Speram ca, pana data de 11, sa gasim impreuna cu reprezentantii guvernamentali solutii reale si viabile pe termen lung".

Nicolae Manea, preşedinte Sanitas Constanţa: "Am plecat peste 650 de oameni. Numai de aici plecăm 4 autocare, 200 şi ceva de oameni".

Ileana Ionescu, presedinte Sanitas Dolj: "Cel mai mare numar din Sanatate: la muncitori, la TESA, la infirmiere, oamenii care lucreaza, sunt baza spitalului".



Circa 10.000 de membri ai Federatiei Sanitas sunt asteptati joi la mitingul ce va fi organizat in Piata Victoriei din Capitala.

"Ne asteptam la circa 10.000 de participanti. Au inceput deja sa plece din teritoriu. (...) Vorbim numai de membri Sanitas. (...) Probabil ca din declaratii se solidarizeaza mai multi, dar efectiv participarea va fi numai cu membri Sanitas. Avem autorizatie pentru 10.000 de participanti. Noi am fi vrut cu deplasare din Piata George Enescu spre Piata Victoriei si stationare acolo. N-am primit aprobare in sensul acesta. Piata George Enescu este ocupata. Asta este. O sa facem doar in Piata Victoriei. N-am primit autorizatie, am tot discutat cu autoritatile si pana la urma am semnat protocolul asa", a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Iulian Pope.

Mitingul de joi din Bucuresti va fi urmat de o greva de avertisment pe 7 mai, iar in data de 11 mai se intentioneaza declansarea unei greve generale in sistemul de sanatate si asistenta sociala, conform unui comunicat de presa al federatiei.

Potrivit sursei citate, discriminarile generate de noul sistem de salarizare, precum si promisiunile guvernantilor de a acoperi pierderile salariale, 'promisiuni facute si neonorate', au condus la decizia de a radicaliza formele de protest ale SANITAS.

Principalele revendicari ale Federatiei SANITAS vizeaza modificarea legii salarizarii, in sensul eliminarii plafonului de 30% pe ordonator principal de credite, care limiteaza acordarea sporurilor din noul Regulament, cresteri salariale pentru tot personalul din sanatate si asistenta sociala si negocierea si semnarea Contractelor colective de munca la nivelul celor doua sectoare de activitate, potrivit Agerpres.