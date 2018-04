Conform purtatorului de cuvant al IPJ Galati, Gabriela Costin, miercuri a avut loc un accident rutier in care a fost implicat o singura masina. Acesta a avut loc la intersectia strazilor Bulevardul Dunarea si Calea Galati. Persoana care a provocat accidentul este o femeie, de meserie profesoara si sotie a unui politist.



”Este vorba despre o femeie, de 40 de ani, care la un moment dat a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina. La testarea cu aparatul etilotest s-a constatat ca aceasta prezenta o alcoolemie de 1,32 mg/l alcool pur in aerul expirat. In urma accidentului nu s-au inregistrat victime, insa conducatoarea auto a fost condusa la spital in vederea recoltarii de probe biologice", a spus Gabriela Costin.

In urma accidentului, femeia s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice, scrie hotnews.ro