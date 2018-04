Dupa ce ai prospectat oferta pietei in ceea ce priveste vanzarea de apartamente, e timpul sa iti „faci temele” si sa te pregatesti pentru marea vanatoare. Mai jos am pregatit pentru tine o lista cu cateva optiuni pe care le vei avea si din care va trebui sa alegi inainte sa confrunti necesitatile tale cu beneficiile prezentate in anunturile imobiliare.

Localizare sau spatiu?

Inainte de toate, trebuie sa hotarasti ce e mai important pentru tine, localizarea apartamentului sau suprafata acestuia? De cele mai multe ori, aceste criterii de selectie nu se prea intalnesc in cadrul aceleiasi oferte, asa ca va trebui sa stabilesti o prioritate din cele doua. Preferi o locuinta micuta si cocheta, cat mai aproape de centrul orasului, sau te-ar satisface mai degraba un apartament mai generos, dar mai la marginea localitatii?

Exista vreo scoala in apropiere?

Acest detaliu te va interesa, indiferent daca ai sau nu copii. Daca nu ai deocamdata o familie, e bine sa stii daca in apropierea imobilului unde se afla localizat si apartamentul tau exista vreo unitate de invatamant. Inevitabil, pretul pietei este unul mai ridicat pe o arie care include si o scoala, ceea ce e posibil sa te dezavantajeze. Daca, insa, vrei ca mostenitorii tai sa urmeze acea scoala, ai tras lozul castigator.



Apartament care necesita reparatii sau unul la cheie?

Tine doar de preferintele tale daca te orientezi catre locuinte complet finisate sau catre cele care au neaparata nevoie de renovare. In functie de bugetul si gusturile tale, alege intelept si filtreaza bine anunturile peste care dai si din acest punct de vedere.



Cartier finisat sau unul in constructie?

Inainte sa bati palma cu proprietarul pentru apartamentul care pare a fi cat mai aproape de idealul tau, intereseaza-te de planurile arhitecturale pentru urmatorii ani. Daca blocul va suferi modificari, anvelopari sau in zona se vor ridica si alte cladiri, s-ar putea ca aceste aspecte sa te deranjeze, odata incepute lucrarile, care presupun mult zgomot si praf. Tot aici ar trebui sa afli si daca apartamentul poate fi reamenajat si cati dintre peretii locuintei sunt de rezistenta, de care nu ai voie sa te atingi, ca sa nu pui in pericol intreaga constructie in caz de cutremur.



La bulevard sau ascuns intre blocuri?

Cum ai prefera sa fie apartamentul pe care il cumperi? Desigur, accesul direct din bulevard este mult mai facil, dar trebuie sa iei in serios si zgomotul care vine la pachet cu proximitatea traficului. Majoritatea efectueaza vizionari ale locuintelor in weekend, cand agitatia in cartier este mult mai mica decat in timpul saptamanii. Inainte sa semnezi actele de cumparare, iti recomandam sa treci de cateva ori prin cartier, pe zi si pe noapte, in timpul saptamanii si in weekend, ca sa iti faci o idee clara asupra a ce va presupune sa locuiesti acolo.

Cu ajutorul acestor cinci criterii, poti fi cu un pas mai aproape de casa in care visezi dintotdeauna sa te muti. Mult succes!