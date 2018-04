Totusi, cu toate conditiile de mai sus indeplinite, e foarte posibil sa gasesti un sprijin eficient in anumite suplimente, care iti vor mari capacitatea de memorare si iti vor da energia de care ai nevoie, ca sa nu fii restantier la niciun examen. Care sunt cele mai eficiente produse pentru creier si cum te vor ajuta in aceasta sesiune vei afla in cele ce urmeaza

Uleiul din ficat de cod

Cunoscut si sub termenul din engleza cod liver oil, uleiul din ficat de cod este o adevarata binecuvantare pentru creier. In afara de energizarea acestuia, vei vedea o imbunatatire considerabila a functiei cognitive si a memoriei. Foarte bogat in vitaminele A si D, acest produs, pe care Islanda l-a adoptat ca fiind o terapie traditionala, se poate administra sub forma de supliment lichid sau sub forma de capsule, in functie de preferintele tale. Nu doar creierul iti va multumi pentru acest produs, devenind mai agil, ci si sistemul osos si cel muscular. Vei observa si o imbunatatire remarcabila a vederii, dupa o cura cu ulei din ficat de cod.

Laptisorul de matca

Una dintre cele mai pretioase substante naturale din lume este laptisorul de matca, pe care, intr-un stup, il produce doar regina. Lista cu beneficii este extrem de lunga, pentru ca acest minunat dar al albinelor atinge aproape toate organele din corp. Capacitatea ta de invatare se va extinde remarcabil, vei avea foarte multa energie si o stare de bine continua. Vei observa schimbari majore si la nivelul pielii, care va redeveni elastica si isi va recapata stralucirea, dar si la nivelul parului, care va deveni mai sanatos ca niciodata. Intreg corpul tau va avea reactii surprinzatoare, iar sistemul imunitar se va intari. E suficienta o cantitate de cateva grame de laptisor de matca, pe care sa le consumi dimineata, pe stomacul gol, alaturi de un pahar cu apa la temperatura camerei. Nu lua acest produs daca ti-ai propus sa adormi curand, pentru ca energia pe care acesta ti-o ofera este incompatibila cu somnul.

Vitamina B

Mai ales daca ai ales sa ai o alimentatie din care ai exclus produsele animale, e necesar sa consumi o cantitate suficienta din complexul de vitamine B, pentru ca organismul tau sa ramana echilibrat. Altfel, vei avea probleme cu pielea, parul si unghiile, dar vei resimti si o dificultate mare in a te concentra. Acidul folic si vitaminele B12 si B6 te vor ajuta la refacerea celulelor nervoase, iar o lipsa a acestora din alimentatie ar putea duce la leziuni ireversibile ale sistemului nervos.

Incearca sa reduci macar in urmatoarea perioada cat mai mult din consumul de produse care contin zahar, cele prajite, de patiserie sau de fast-food, pentru ca acestea iti vor umple stomacul pentru moment, dar iti vor mentine senzatia de foame pe tot parcursul zilei, si suntem aproape siguri ca nu vrei sa iesi din sesiune cu cateva kilograme in plus.