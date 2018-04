"In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2011 - 2018 trei suspecti au constituit un grup infractional organizat, specializat in savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, care a actionat in mod coordonat pe teritoriul Romaniei, al Italiei si al Frantei, in scopul obtinerii de beneficii financiare pe care si le-au insusit in cea mai mare parte, persoanelor vatamate revenindu-le sume de bani modice necesare subzistentei", se precizeaza intr-un comunicat al DIICOT, transmis AGERPRES.

Conform aceleiasi surse, persoanele exploatate au fost recrutate prin inducere in eroare, constrangere si abuz de autoritate. De asemenea, membrii gruparii au profitat de ascendentul moral pe care il aveau asupra victimelor.

"In urma cercetarilor efectuate in cauza a rezultat ca unul dintre membrii grupului infractional, sprijinit de contabila unei societati comerciale, a inserat date necorespunzatoare adevarului intr-un sistem informatic, referitoare la cuantumul salariului sau in calitate de angajat al acestei societati comerciale si a incercat sa obtina un credit in suma de 60.000 de lei de la o unitate bancara de pe raza municipiului Ramnicu Valcea", se mai arata in comunicatul DIICOT.

Potrivit unui comunicat al Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti, exista indicii ca membrii gruparii au achizitionat droguri de pe teritoriul Italiei, pe care ulterior le-au distribuit in judetul Valcea.

Din primele estimari a reiesit ca suspectii ar fi obtinut peste 250.000 de euro din activitatea infractionala desfasurata.

Dupa finalizarea descinderilor, la sediul Serviciului Teritorial Pitesti al DIICOT vor fi conduse 15 persoane pentru a fi audiate, scrie Agerpres.