"In plus, fata de trenurile existente in graficele de circulatie, vor fi asigurate legaturi cu trenuri directe din Bucuresti Nord, Timisoara Nord, Arad, Baia Mare, Cluj Napoca, Brasov, Iasi si Suceava spre Constanta si statiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia.

De asemenea, va fi suplimentat numarul de case de bilete deschise publicului calator din statii in functie de intervalele orare aferente fluxurilor mari de pasageri. Studentii pot calatori gratuit conform legii, iar toti pasagerii pot beneficia de reduceri importante prin alegerea ofertei tarifare potrivite, cu diversele discounturi acordate. Acestea sunt prezentate in detaliu pe cfrcalatori.ro, la sectiunea Trafic intern/ Oferte.

Pentru calatoria dus-intors se acorda reducere de 10%, de exemplu, pretul pentru ruta Bucuresti – Constanta si retur fiind de 108,10 lei", mentioneaza sursa citata.