Giurescu, reprezentant al celei mai vechi familii de istorici romani, a absolvit Facultatea de Istorie in cadrul Universitatii din Bucuresti in anul 1950, in 1968 obtinand titlu stiintific de doctor. A fost profesor universitar la aceeasi institutie in perioada 1990-1997, insa si la Universitatea de Arta, intre 1968-1987, potrivit jurnalul.ro.

Dinu Giurescu s-a intors in Romania in 1990, dupa doi ani de exil in Statele Unite.

Istoricul a fost cunoscut inca din tinerete ca opozant al comunismului, in SUA publicand o ampla lucrare despre regimul lui Nicolae Ceausescu.

In anul 2012 a fost ales deputat de Bucuresti din partea Partidului Conservator, iar in 2014 a devenit vicepresedinte al Academiei Romane, noteaza stirileprotv.ro.