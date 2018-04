"Sa devii mai activ fizic dupa un infarct miocardic reduce la jumatate riscul de a muri in urmatorii patru ani", a calculat autorul unui studiu asupra subiectului, profesorul de medicina Orjan Ekblom.

La aceasta concluzie s-a ajuns dupa monitorizarea a peste 22.000 de suedezi, cu varste intre 18 si 74 de ani, in anii care au urmat dupa un infarct.



"Este bine cunoscut ca persoanele active fizic prezinta un risc mai scazut de a suferi un atac cardiac si au mai multe sanse de a avea o viata indelungata", a spus profesorul Ekblom, de la Scoala de stiinte ale sportului si ale sanatatii de la Stockholm.

, a adaugat el.

In medie, in cei patru ani care urmeaza dupa un infarct, mortalitatea a fost de 2,82% pe an la persoanele care nu aveau activitate fizica si au mentinut acest regim de viata, fata de 1,14% pe an la cele care "si-au sporit activitatea fizica".

Mortalitatea cea mai scazuta a fost constatata la persoanele care faceau deja sport si au continuat (0,75% pe an), mult mai redusa decat la cele care "si-au redus activitatea fizica" (1,27% pe an), scrie Agerpres.



"A face exercitiu fizic de doua ori sau mai mult pe saptamana ar trebui sa le fie recomandat in mod automat pacientilor care au suferit un atac cardiac", a apreciat Ekblom, citat intr-un comunicat al Societatii europene de cardiologie, care este reunita in cadrul unui congres privind preventia afectiunilor cardiovasculare la Ljubljana.

Totusi, a adaugat el "sunt necesare mai multe cercetari pentru a descoperi daca exista un tip de activitate fizica care ar fi benefica in mod special".