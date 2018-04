Studiul, realizat de Universitatea din Northwestern (SUA), arata ca atunci cand creierul nostru primeste o informatie diferita celei primite in mod obisnuit survine un fel de eroare.



"Acest lucru se intampla constant in vietile noastre", a declarat Thorsten Kahnt, profesor de neurologie la Northwestern si participant la studiu.

Un exemplu, a povestit Kahnt in acest sens, a fost cand un prieten al sau, care avea parul lung si cret, a aparut la un moment dat in fata lui, ras in cap.

"Creierul meu a procesat acest lucru ca pe o eroare. Este atunci cand cortexul orbitofrontal al creierului actualizeaza informatia, astfel stii la ce sa te astepti maine", a spus profesorul.

Kahnt a subliniat ca aceste erori sunt legate de dopamina, deoarece potrivit lui, acest neurotransmitator este eliberat cand cortexul orbitofrontal actualizeaza informatia.

Pentru a dezvolta acest studiu, cercetatorii au prezentat diferite feluri de mancare unui grup de subiecti infometati, scrie Agerpres.

Mai intai i-au obisnuit cu tipul de miros, de exemplu cel de cartof, pentru ca apoi sa schimbe mirosul acestui aliment cu un altul, de exemplu, de caramel.

Cand i-a fost prezentat unui participant la studiu un cartof cu miros de caramel, activitatea cerebrala a subiectului s-a accelerat considerabil.