"Barza alba foloseste ca suport pentru cuib stalpii, iar electrocutarea este una dintre amenintarile ce afecteaza aceasta specie. Totodata, montarea suporturilor vizeaza si confortul consumatorilor, prin prevenirea avariilor si reducerea interventiilor in retea cauzate de prezenta pasarilor si a cuiburilor", anunta reprezentantii E-Distributie Banat, printr-un comunicat transmis, marti, AGERPRES.

Compania de distributie a instalat deja 10 suporturi de cuiburi in localitatile Soca, Brestovat, Rovinita Mare, Percosova, Semlacu Mare, Greoni si Rusca Teregova.

Initiativa face parte dintr-un proiect mai amplu al operatorului de distributie care vizeaza identificarea zonelor cu potential ridicat de pericol prin electrocutare pentru pasari, astfel incat companiile de distributie din cadrul grupului Enel sa poata lua masuri precum montarea de suporturi pentru cuiburi sau teci izolatoare pe liniile electrice atat pentru pentru protejarea pasarilor, cat si a retelelor.

Anul trecut, companiile Enel din Romania impreuna cu Societatea Ornitologica Romana (SOR) au lansat o aplicatie unica in Europa, intitulata "Uite Barza", cu ajutorul careia s-a realizat recensamantul berzelor albe din tara, dar si o evaluare a zonelor de retea unde sunt necesare astfel de masuri pentru evitarea incidentelor. In urma recensamantului, au fost identificate peste 1.000 de cuiburi noi de barza, cele mai multe in zona Banat, respectiv, 445 in judetul Timis si 253 in judetul Arad.

Din 2010 si pana in prezent, companiile de distributie ale Enel in Romania au instalat pe stalpii de electricitate aproape 700 de suporturi pentru cuiburile de barza si peste 4.000 de teci electroizolante pe liniile electrice pentru protejarea pasarilor, scrie Agerpres.