"Presedintele Romaniei a transmis ministrului Justitiei cererea de urmarire penala a domnului Vladescu Sebastian-Teodor Gheorghe, in calitate de fost ministru al finantelor publice in perioada august 2005-aprilie 2007, respectiv decembrie 2009-septembrie 2010, pentru faptele ce fac obiectul Dosarului penal nr. 89/P/2017 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, pentru savarsirea a doua infractiuni de luare de mita, prev. de art. 289 alin. (1) Cod penal rap. la art. 6 si art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal si art. 38 alin. (1) Cod penal, urmand a se proceda conform legii, avand in vedere solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in temeiul dispozitiilor art. 109 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministeriala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare si Decizia Curtii Constitutionale nr. 270/2008.

Totodata, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a fost instiintat cu privire la formularea acestei cereri", arata Administratia Prezidentiala.